В Чернобыльской зоне произошел масштабный пожар, который тушат вертолетом и самолетом

Спасателям удалось локализовать пожар вблизи пгт Полесское.

В Чернобыльской зоне во вторник, 2 апреля, произошел масштабный пожар, который тушат вертолетом и самолетом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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«2 апреля в 14:18 в ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи пгт Полесское на открытой территории возникло возгорание травяного настила на площади 10 га и около 25 отселенных полуразрушенных зданий», - говорится в сообщении.

По состоянию на 17:00 спасателям удалось локализовать пожар в 30 отселенных полуразрушенных зданиях, а также горение травяного настила на площади 20 га в Зоне отчуждения вблизи пгт Полесское.

К тушению привлечено 98 человек личного состава и 23 единицы техники, из них от ГСЧС 73 человека и 14 единиц техники (в том числе самолет АН-32П и вертолет МИ-8).

По состоянию на 20:00 в пгт Полесское наблюдается единичное тление остатков отселенных полуразрушенных зданий.