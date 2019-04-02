В Киевской области уже несколько дней горит 10 гектаров торфяников (видео)

Местные жители вынуждены прятаться от вони.

Торфовое поле в городке Березань Киевской области, размером 10 гектаров, горит и тлеет уже несколько дней.

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Как говорится в сюжете ТСН, люди, которые живут рядом, вынуждены закрывать окна и не могут дышать из-за токсичного запаха, который по городу разгоняет сильный ветер. Участки воспламенения небольшие, но разбросаны по всему торфянику. Потушить пожар быстро не получается, потому что проехать к месту горения пожарная машина не может, тонет в грязи. Все помпы и шланги пожарные носят вручную.

По предварительной информации, торфяник загорелся на выходных из-за поджога самовольной свалки и сухой травы рядом. «Здесь трава, камыш. Люди выбрасывают мусор, потом сжигают, из-за чего возгорание травы и, как следствие, возгорание торфа. Оно зацепило, и все эти гектары выгорели», - говорят спасатели.