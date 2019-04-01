В Черкасской области обстреляли памятник гетману Сагайдачному

Памятник был установлен в прошлом году на Покрову.

В Трахтемирове Черкасской области неизвестные расстреляли памятник гетману Петру Сагайдачному. Соответствующие фото в понедельник, 1 апреля, опубликовал ресурс «Казацкий край». Читайте также"Луцк мертв": на Волыни вандалы разрисовали памятник Шевченко (фото) «Пули изрешетили герб Петра Конашевича-Сагайдачного, а киркой, похоже, памятник пытались разбить пополам», - говорится в сообщении. Повреждение памятника обнаружил случайный прохожий. Когда именно был совершен акт вандализма - неизвестно. По предварительным данным, памятник Сагайдачному обстреляли из огнестрельного оружия. Памятник был установлен в прошлом году на Покрову.

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