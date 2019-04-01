цей матеріал доступний українською

В Черкасской области обстреляли памятник гетману Сагайдачному

21:54, 01 апреля 2019
Происшествия
94 0
По предварительным данным, памятник обстреляли из огнестрельного оружия / фото: «Казацкий край»

Соответствующие фото в понедельник, 1 апреля, опубликовал ресурс «Казацкий край».

Читайте также"Луцк мертв": на Волыни вандалы разрисовали памятник Шевченко (фото)

«Пули изрешетили герб Петра Конашевича-Сагайдачного, а киркой, похоже, памятник пытались разбить пополам», - говорится в сообщении.

Повреждение памятника обнаружил случайный прохожий. Когда именно был совершен акт вандализма - неизвестно.

По предварительным данным, памятник Сагайдачному обстреляли из огнестрельного оружия.

Памятник был установлен в прошлом году на Покрову.

Фото: «Казацкий край»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #вандализм#Черкасская область