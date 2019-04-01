В Черкасской области обстреляли памятник гетману Сагайдачному
21:54, 01 апреля 2019Происшествия
94 0
Памятник был установлен в прошлом году на Покрову.
По предварительным данным, памятник обстреляли из огнестрельного оружия / фото: «Казацкий край»
В Трахтемирове Черкасской области неизвестные расстреляли памятник гетману Петру Сагайдачному.
Соответствующие фото в понедельник, 1 апреля, опубликовал ресурс «Казацкий край».
Читайте также"Луцк мертв": на Волыни вандалы разрисовали памятник Шевченко (фото)
«Пули изрешетили герб Петра Конашевича-Сагайдачного, а киркой, похоже, памятник пытались разбить пополам», - говорится в сообщении.
Повреждение памятника обнаружил случайный прохожий. Когда именно был совершен акт вандализма - неизвестно.
По предварительным данным, памятник Сагайдачному обстреляли из огнестрельного оружия.
Памятник был установлен в прошлом году на Покрову.
Фото: «Казацкий край»
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter