В Львове крымчанин пытался совершить самоубийство на парковке, разведя костер под микроавтобусом

Сначала мужчина сообщил, что разжег костер под автомобилем, чтобы погреться. Впоследствии изменил свои показания и сказал, что хотел покончить жизнь самоубийством.

Во Львове правоохранители задержали мужчину, который на парковочной площадке разжег костер под днищем микроавтобуса и сам лег рядом, чтобы в такой способ, по его словам, покончить жизнь самоубийством.

Как сообщили в Патрульной полиции Львовской области, сегодня, 17 марта, ночью на ул. Трилевского к патрульным подбежал охранник парковки и сообщил, что на территории площадки горит автомобиль.

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«На месте происшествия инспекторы увидели костер, однако он горел из-под автомобиля. Офицеры немедленно потушили его огнетушителем. Во время тушения патрульный увидел, что под автомобилем кто-то лежит. Это был мужчина. Его вытащили и проверили, или с ним все в порядке. Неизвестный начал рассказывать разные истории, которые противоречили одна другой. Сначала мужчина сообщил, что разжег костер под автомобилем, чтобы погреться. Впоследствии изменил свои показания и сказал, что хотел покончить жизнь самоубийством», - сообщили в Патрульной полиции Львова.

Как отмечается, патрульные впоследствии установили, что 39-летний мужчина родом из Автономной Республики Крым. На место вызвали следователя. Нарушителя доставили в Шевченковский отдел полиции.

Кому принадлежит автомобиль и пострадал ли он - в полиции не сообщают.

Как сообщал УНИАН, в центре Львова пьяный руководитель конной прогулочной кареты совершил ДТП и, убегая с места происшествия по улицам города, создал потенциальную угрозу водителям и пешеходам.