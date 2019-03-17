В центре Львова пьяный извозчик кареты с лошадьми устроил ДТП и скрылся (фото, видео)

В полиции пока не комментируют обстоятельства происшествия, а также не уточняют, был ли задержан кучер кареты.

В центре Львова пьяный кучер конной прогулочной кареты совершил ДТП, и сбегая с места происшествия по улицам города, создавал потенциальную угрозу водителям и пешеходам.

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Об этом сообщил в Facebook координатор ГО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранителями, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич

Как сообщил Зинкевич, дорожно-транспортное происшествие произошло 16 марта в 20.10 в самом центре города – на проспекте Свободы.

«Кучер кареты даже не думал тормозить на пешеходном переходе, чтобы дать людям пройти. Со слов свидетелей, водитель кареты возможно был пьян, создал аварийную ситуацию на пешеходном переходе, после этого совершил ДТП с автомобилем Lanos и скрылся по улице Ноябрьского чина создавая в дальнейшем аварийную ситуацию», - сообщил Зинкевич.

Пока не известно, были ли в карете на момент происшествия пассажиры.

В полиции на данный момент не комментируют обстоятельства данного происшествия, а также был ли задержан кучер кареты.

Ранее во Львове трамвай без тормозов въехал в легковушку на пути.