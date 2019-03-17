Сейчас пострадавший с закрытыми переломами обеих пяток находится в медицинском учреждении.

В центре Одессы из окна выбросили гражданина Финляндии.

Как сообщает пресс-служба полиции области, пострадавший с закрытыми переломами обеих пяток находится в медицинском учреждении. Его жизни ничего не угрожает.

Читайте такжеВ Одессе при загадочных обстоятельствах с 11-этажа выпала девушка: полиция говорит о суициде, родные не верят

Установлено, что указанные телесные повреждения мужчина получил, находясь в гостях в квартире одессита после ссоры с друзьями хозяина дома. Последние, применив к иностранцу физическую силу, выбросили его с балкона квартиры, расположенной на втором этаже дома.

Предварительно указанное происшествие правоохранители квалифицируют по признакам ст. 122 Уголовного кодекса Украины. Сейчас принимаются меры по установлению личностей правонарушителей. После получения выводов судебно-медицинской экспертизы будет принято окончательное процессуальное решение. Продолжается следствие.

Как сообщает местное издание «Думская», иностранцем, которого выбросили из окна, является 38-летний гражданин Финляндии Николай С. Конфликт с местными произошел ночью на Елисаветинской улице Одессы.

Как сообщили изданию источники в полиции, его доставили в ГСК №1 с переломом ног и таза. Врачам мужчина рассказал, что его выбросили из окна второго этажа.