В вагонах поезда "Ивано-Франковск-Николаев" побили окна

Побитые окна поменяли на станции Бердичев.

В поезде №133/134 сообщением Ивано-Франковск-Николаев неизвестные выбили камнями окна в вагонах.

Читайте такжеУЗ откажется от красных ковров в новых вагонах

Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на заместителя директора департамента пассажирских перевозок «Укрзалізниці» Александра Красноштана.

По его словам инцидент произошел около двух часов ночи. Поезд как раз подъезжал к станции «Бердичев».

«Повреждены вагоны. В четвертом вагоне выбито окно в тамбуре, а в пятом, купейном вагоне, выбито окно в коридоре. На станции «Бердичев» механик поменял окна, чтобы люди комфортно добрались до своих городов», — отметил чиновник.

По его словам, в инциденте никто не пострадал. Задержки поезда не было.

Ранее в поезде «Николаев-Ивано-Франковск» военнослужащий ВСУ требовал привлечь к ответственности сотрудницу УЗ, которые отказались обслуживать его на государственном языке.