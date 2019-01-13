«Чому не державною»: соцсети обсуждают новый языковой скандал в поезде УЗ (відео)

Военнослужащий ВСУ хочет добиться увольнения сотрудницы "Укрзализницы", которая отказалась обслужить его на украинском языке.

Соцсети активно обсуждают инцидент, возникший в поезде «Николаев — Ивано-Франковск», где военнослужащий ВСУ потребовал привлечь к ответственности сотрудницу поезда, отказавшуюся обслужить его на государственном языке.

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Видео инцидента было размщенено в Facebook. На нем военнослужащий жалуется начальнику поезда на сотрудницу вагона-ресторана.

«У вас в ресторане работает сотрудник, который совершенно не владеет государственным языком. Я ее попросил, чтобы она предлагала свои товары на украинском языке, а она говорит, что «У них в Николаеве все так говорят», - посетовал пассажир.

Он также потребовал у руководства назвать ему имя и фамилию сотрудницы. Военный намерен добиться ее увольнения.

«У меня такое впечатление, что меня в ГУЛАГ везут, это же мороз по коже» - отметил он в видео.

Скандальное видео, опубликованное в пятнциу активно обсуждают пользователи Facebook, оно собрало уже почти 60 тысяч просмотров. У позиции военнослужащего нашлись как сторонники, так и противнки.

Напомним, в июле прошлого года во Львове в поезде "Николаев - Ивано-Франковск" также разгорелся языковой скандал: проводница отказалась разговаривать с пассажиром на украинском языке и нахамила ему.