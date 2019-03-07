В Одессе при загадочных обстоятельствах с 11-этажа выпала девушка: полиция говорит о суициде, родные не верят

По некоторым данным, следователи не выходят на связь и не вызывают родственников для дачи показаний, а вещи погибшей не отдают матери.

В Одессе полиция начала расследование по факту гибели 20-летней девушки, выпавшей с 11-го этажа жилого дома.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, трагедия произошла в Суворовском районе Одессы на улице Генерала Бочарова 2 марта.

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При этом, о ЧП стало известно только сегодня, 7 марта, после того, как родственники и знакомые погибшей предали гласности информацию о случившемся, заявив, что полиция настаивает на версии «суицид», но они в это не верят.

В частности, одесситка Мария Бодяк написала в Facebook, что просит помощи и содействия в выяснении обстоятельств гибели 20-летней Кристины Бабий.

«Около 23:00 по адресу Генерала Бочарова, 30, по версии ее парня, она выпрыгнула с 11-го этажа из окна его квартиры. Смущает: нет нигде времени смерти, судмедэкспертиза не называет причины смерти, следователи не выходят на связь и не вызывают родственников для дачи показаний, вещи погибшей не отдают матери», - написала женщина.

Она акцентирует на том, что на шее погибшей – следы от удушья, синяк на брови, сломанные ребра (с правой стороны), на правой руке – укус и сбиты «все костяшки» на руках.

Как выяснилось, погибшую хорошо знала директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, которая также написала об этом Facebook.

«Девочка – моя ученица. Замечательный, светлый человечек. Бабушка Кристины, Джанна Петровна Фастаковская – учитель-легенда. И не только гениальный физик, но и уважаемый многими поколениями воспитатель... Я не знаю, как она переживет это горе. Я не знаю, что произошло на самом деле. И не имею права никого обвинять безосновательно. Следователи делают свою работу и надеюсь, что сделают ее», - отметила чиновница.

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Советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк подтвердил информацию о гибели девушки и то, что начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.

Он отметил, что в настоящее время на основании судебно-медицинской экспертизы, показаний свидетеля и результатов допроса судмедэксперта можно утверждать, что «следов борьбы на теле погибшей нет».

По предварительным данным, телесные повреждения характерны для падения с большой высоты, и от «соприкосновения» с блоком кондиционера, о который ударилась девушка при падении.

Вместе с тем, как отметил Форостяк, сейчас проверяются все возможные версии и обстоятельства происшествия, в том числе, не стала ли девушка жертвой насилия.