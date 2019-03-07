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В центре Киева произошло массовое ДТП с участием шести авто (видео)

00:59, 07 марта 2019
Происшествия
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Подробности сейчас устанавливаются / фото "Информатор"

Об этом сообщает "Информатор".

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Инцидент случился в час пик – около 18:40, на Майдане Независимости. Свидетели происшествия утверждают, что водитель Volkswagen не остановился на красный сигнал светофора и влетел в Honda CR-V. Volkswagen продолжил движение и въехал Citroen C3. Он, в свою очередь, зацепил еще два автомобиля, что находились позади - Dacia и Hyundai.

Отмечается, что ни один из участников аварии не получил серьезных травм. На месте инцидента находилась карета скорой помощи и патрульная полиция. Подробности устанавливаются.

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Теги: #Киев#ДТП