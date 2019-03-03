В Одесской области правоохранители задержали контрабандную партию сигарет на 4 миллиона гривень

На автодороге Киев - Одесса задержан автомобиль DAF украинской регистрации, во время осмотра которого обнаружено 136 тыс. пачек сигарет белорусского производств.

В Одесской области правоохранители задержали контрабандную партию сигарет стоимостью более 4 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, сигареты задержаны сегодня межведомственной группой в составе оперативников указанного управления, сотрудников СБУ и ГФС под процессуальным руководством прокуратуры в Одесской области.

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«На автодороге Киев - Одесса задержан автомобиль DAF украинской регистрации. Во время его осмотра обнаружено 136 тыс. пачек сигарет белорусского производств. Каких-либо документов на них не было», - гооворится в сообщении.

Сейчас табачные изделия, предварительная стоимость которых превышает 4 млн грн, переданы сотрудникам прокуратуры.

Продолжаются соответствующие оперативные мероприятия.