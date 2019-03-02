В Черновицкой области из-за перехода церкви в ПЦУ подрались двое священников
В Черновицкой области собрание церковной общины завершились дракой между двумя священниками.
Как сообщили корреспонденту УНИАН очевидцы, инцидент произошел сегодня в селе Бережонка Вижницкого района, во время собрания прихода церкви Святого Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, которая решила перейти из подчинения бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.
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Местные жители сообщили, что сегодня на собрании церковной общины присутствовали 192 жителя Бережонки. Решение о переходе было принято 164-ю голосами участников собрания. В то же время «против» проголосовали 18 человек, а «воздержались» - десять.
На сборы приехали сторонники бывшей УПЦ МП из соседних сел – Замостье, Милиево, Корытное. Они выступили против перехода церкви в ПЦУ.
Во время собрания прихода возник конфликт между священником церкви Иоанна Богослова отцом Николаем и благочинным Вижницкого района Ильей Книгницким. Отец Николай обвинил благочинного в том, что он нарочно подстрекает людей и является раскольником. Позже он ударил Илью Книгницкого, в результате чего тот получил травмы лица.
На месте инцидента работают сотрудники Национальной полиции.
Сейчас это уже 14-и церковь в Черновицкой области, которая приняла решение о переходе в Православную церковь Украины. Всего в регионе около 400 церквей подчиняются бывшей "УПЦ МП".
Как сообщал УНИАН, на Волыни священник "УПЦ МП" открыл стрельбу из-за перехода общины в ПЦУ.