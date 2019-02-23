На Волыни священник "УПЦ МП" открыл стрельбу из-за перехода общины в ПЦУ - очевидец (видео)

Священник угрожал всех расстрелять. Всего было осуществлено 4 выстрела.

В селе Жидичин Киверцовского района Волынской области около 3.30 произошел конфликт со стрельбой.

Один из местных жителей произвел несколько выстрелов, вероятно, из ружья в сторону односельчан, сообщили в отделе коммуникации полиции Волынской области.

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Очевидец произошедшего Тарас Высоцкий на своей странице в Facebook написал, что стрелял по людям священник Свято-Николаевского храма УПЦ МП. 17 февраля местная община проголосовала за переход в Православную церковь Украины.

"В 03.30 настоятель Свято-Николаевского храма УПЦ МП села Жидичин Киверцовского р-на протоиерей Владимир Гелета открыл прицельный огонь из огнестрельного оружия по людям, которые мирно грелись возле бочек, охраняя храм, восклицая при этом: "Я стреляю", а также "Даю час и всех буду расстреливать". Было сделано 4 выстрела", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая выясняет обстоятельства конфликта.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявил, что уже более 320 приходов бывшей УПЦ МП присоединились к Православной церкви Украины после получения ею томоса об автокефалии.