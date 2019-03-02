На Житомирщине в результате отравления алкоголем скончались 4 человека

В полицию с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что не может связаться со своим братом.

В городе Коростышеве Житомирской области в результате отравления алкоголем скончались 4 человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Данные о гибели жителей Коростышева подтвердили и в ГУНП в Житомирской области. Там уточнили, что вчера, 1 марта, в полицию с заявлением обратилась местная жительница, которая сообщила, что не может связаться со своим братом.

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Во время проверки полицейские обнаружили в его доме тела четырех мужчин, среди них и брат заявительницы.

“Сейчас установлено, что все погибшие местные жители, неработающие, 1968, 1965 и 1983 годов рождения. На их телах видимые телесные повреждения не обнаружены. Полицейские экспертно-криминалистической лаборатории провели осмотр и зафиксировали все обстоятельства на месте происшествия. В частности, входные двери в дом были закрыты изнутри, следы проникновения в помещение другим путем не обнаружены. Обстановка в комнате, где нашли умерших, указывала на их совместный ужин с употреблением алкоголя”, - сообщили в пресс-службе полиции.

По данному факту начато уголовное производство. Продолжается установление всех обстоятельств, в том числе - когда именно умерли мужчины.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Индии из-за отравления алкоголем умерло более 100 человек.