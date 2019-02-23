В Индии из-за отравления алкоголем погиб 131 человек (видео)
21:47, 23 февраля 2019Мир
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Правительство штата запретило производство вещества «лали гур», используемого для изготовления незаконного спиртного напитка.
Десятки отравившихся остаются в больницах / скриншот
В результате отравления фальсифицированными спиртными напитками в индийском штате Ассам погиб 131 человек, десятки человек в госпитале.
Об этом сообщает портал The Quint со ссылкой на местную полицию.
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«По меньшей мере 131 человек погиб после употребления некачественного алкоголя в штате Ассам», - сообщили в полиции.
Кроме того, десятки отравившихся остаются в больницах.
В связи с тем, что число погибших растет, правительство штата Ассам в субботу, 23 февраля, запретило производство вещества «лали гур». Отмечается, что вещество использовалось для кормления коров, однако индусы стали использовать его для производства контрафактного спиртного.
Как отмечается, инцидент произошел в районе чайной плантации Халмира, образцы алкоголя были отправлены на анализ в лабораторию полиции.
В Индии от некачественного алкоголя погибли работники чайных плантаций
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