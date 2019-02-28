В Одессе мужчина с ножом набросился на полицейского: злоумышленнику грозит пожизненное заключение (фото)

Правоохранителя госпитализировали с колотой раной в области груди.

В Одессе мужчина набросился с ножом на сотрудника полиции и нанес ему удар в область груди.

Читайте такжеВ Николаеве автомобиль с военными врезался в дерево: двое погибших (фото, видео)

Как сообщили в Приморском отделении полиции Одессы, около полуночи полицейский возвращался с работы и увидел компанию молодых людей, которые громко выясняли отношения, ругались между собой и оскорбляли нецензурными словами девушку из своей же компании. Полицейский решил вмешаться и прекратить противоправные действия.

"Представившись полицейским, он сделал замечание нарушителям публичного порядка. В ответ прозвучала пренебрежительная фраза, после которой агрессивно настроенный молодой человек выхватил нож и ударил полицейского в грудь. После этого вся компания бросилась наутек. Полицейский был госпитализирован с проникающим ранением грудной клетки", - говорится в сообщении полиции.

Злоумышленника сразу же разыскали, у него в квартире обнаружили вероятное орудие преступления – нож.

Полиция по данному факту открыла уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса. Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное заключение. Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Харькове двое неизвестных в балаклавах напали на офицера Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины и ранили его в голову и шею. Правоохранитель был госпитализирован в реанимацию.