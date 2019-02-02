Полиция установила заказчика кровавого нападения на полицейского в Харькове

При этом непосредственных исполнителей нападения пока не установили.

Полиция установила заказчиков вооруженного нападения офицера полиции Алексея Логвиненко, который до сих пор находится в больнице.

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Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Мы установили заказчика этого ужасного нападения на сотрудника полиции и ему будет объявлено о подозрении. Мы продолжаем активно работать над установлением непосредственных исполнителей", - написал Аброськин.

Он также отметил, что состояние здоровья полицейского постепенно улучшается.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Харькове двое неизвестных в балаклавах напали на офицера Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины и ранили его в голову и шею. Правоохранитель был госпитализирован в реанимацию.