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Полиция установила заказчика кровавого нападения на полицейского в Харькове

15:32, 02 февраля 2019
Общество
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Полиция установила заказчиков нападения на офицера полиции в Харькове / фото hk.npu.gov.ua

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Об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Мы установили заказчика этого ужасного нападения на сотрудника полиции и ему будет объявлено о подозрении. Мы продолжаем активно работать над установлением непосредственных исполнителей", - написал Аброськин.

Он также отметил, что состояние здоровья полицейского постепенно улучшается.

Как сообщал УНИАН, 16 января в Харькове двое неизвестных в балаклавах напали на офицера Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины и ранили его в голову и шею. Правоохранитель был госпитализирован в реанимацию.

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Теги: #нападение#Харьков#полицейский