В одном из гаражей в Мариуполе обнаружили оружейный арсенал: арендатор сбежал в РФ (фото)
В арендованном гараже в Мариуполе сотрудники следственного управления ГУНП в Донецкой области совместно с сотрудниками управления «К» Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях обнаружили арсенал оружия.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
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Во время санкционированных обысков в гаражном помещении, в Кальмиусском районе Мариуполя, правоохранители обнаружили автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 килограмма пластида и более 6 тысяч патронов различного калибра.
Установлено, что этот гараж арендовал 30-летний житель, который в настоящее время скрывается в России. Сейчас с владельцем гаража проводятся следственные действия.
По имеющейся оперативной информации по факту хранения опасных предметов следователями областного главка полиции было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.
Полицейским предстоит установить происхождение арсенала и конечную цель его хранения, добавили в полиции.