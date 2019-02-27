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В одном из гаражей в Мариуполе обнаружили оружейный арсенал: арендатор сбежал в РФ (фото)

23:51, 27 февраля 2019
Происшествия
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Арсенал нашли в арендованном гараже / фото police.dn.ua

В арендованном гараже в Мариуполе сотрудники следственного управления ГУНП в Донецкой области совместно с сотрудниками управления «К» Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях обнаружили арсенал оружия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

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Во время санкционированных обысков в гаражном помещении, в Кальмиусском районе Мариуполя, правоохранители обнаружили автомат, 2 пистолета, автомат-пулемет, 2 гранатомета, 10 гранат, 4 килограмма пластида и более 6 тысяч патронов различного калибра.

Установлено, что этот гараж арендовал 30-летний житель, который в настоящее время скрывается в России. Сейчас с владельцем гаража проводятся следственные действия.

фото police.dn.ua
фото police.dn.ua

По имеющейся оперативной информации по факту хранения опасных предметов следователями областного главка полиции было начато уголовное производство по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.

Полицейским предстоит установить происхождение арсенала и конечную цель его хранения, добавили в полиции.

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Теги: #Мариуполь#оружие