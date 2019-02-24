В Донецкой области задержали банду, несколько лет нападавшую на валютчиков

Четверо злоумышленников успели завладеть 2 млн грн, однако дальнейшие их действия заблокировало спецподразделение КОРД.

В Донецкой области правоохранители задержали банду, которая несколько лет совершала нападения на валютчиков.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Донецкой области.

Четверо злоумышленников успели завладеть 2 млн грн, однако дальнейшие их действия заблокировало спецподразделение КОРД. Сейчас все задержанные находятся в следственном изоляторе. Кроме денег, у подозреваемых изъято оружие, в том числе похищенное в Крыму

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"Месяц слежения, подробная запись распорядка дня жертвы, фиксация каждого передвижения, отслеживание доходов, четкое распределение обязанностей - план нападения был тщательно спланирован, отшлифован и не должен был дать ни одного сбоя. Заранее злоумышленники под предлогом клиентов обменяли у пострадавшего незначительную сумму денег, а в момент разбоя "заказали джек-пот" - на встречу валютчик привез 2 млн грн. Соглашение происходило в темном безлюдном месте - еще один способ маскировки, однако при обмене они были не одни. Выхватив из рук потерпевшего пакет с деньгами, подозреваемые успели сделать лишь несколько шагов, когда были заблокированы и задержаны полицейским спецназом", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в банду входили мужчины в возрасте от 42 до 53 лет, один из которых ранее судим.

Двое - жители Славянска, другие являются выходцами из Херсона и России.

Их схема была отточена за несколько лет, однако последние 12 месяцев они находились под «прицелом» оперативников управления стратегических расследований ГУНП в Донецкой области. Полицейские тщательно документировали банду, а последние несколько месяцев готовилась спецоперация по задержанию. "Взять" их решено было на горячем после очередного налета.

Во время обысков по месту жительства одного из задержанных и в тайнике между гаражами был обнаружен пистолет Макарова, который по базам данных МВД числится похищенным по управлению милиции Крыма, автоматы Калашникова и два обреза, которые злоумышленники прихватили с собой во время другого разбойного нападения. Кроме того, в качестве вещественного доказательства изъят автомобиль, на котором передвигалась группировка.

В настоящее время мужчины задержаны в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.