Неуловимый мститель: на Хмельнитчине мужчина на похищенных лошадях въехал в легковушку

Вор оставил лошадей и пытался затеряться во дворах 9-этажек.

В райцентре Шепетовка Хмельницкой области в понедельник, 25 февраля, 24-летний мужчина на похищенных лошадях въехал в припаркованный у тротуара «Audi».

Об этом сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

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«В конце рабочего дня 57-летний потерпевший зашел в гости к товарищу, а лошадей привязал на улице. И вскоре в дом забежал сосед хозяина и сообщил, что лошадей украли. Мужчины сразу же бросились вдогонку. А злоумышленник на такой скорости убегал, что протаранил подводой припаркованный на обочине автомобиль, от чего тот отбросило в сторону», - говорится в сообщении.

Отмечается, что вор оставил лошадей и пытался затеряться во дворах 9-этажек, но потерпевший с товарищами догнали его и вызвали сотрудников полиции.

На вора составили админпротокол за совершение ДТП без потерпевших, а следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Кстати мужчина уже отбывал наказание в местах лишения свободы за разбойное нападение. Сейчас правоохранители проверяют его на причастность к совершению других преступлений.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2018 года в Измаильском районе Одесской области автомобиль BMW X6 на большой скорости въехал в гужевую повозку, на которой ехали два человека. В результате аварии один человек погиб на месте.