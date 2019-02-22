В Киеве возле станции метро "Черниговская" обнаружили тело женщины

По предварительной информации, видимые телесные повреждения не обнаружены.

В Киеве на обочине дороги возле станции метро "Черниговская" обнаружили тело женщины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной полиции в городе Киеве.

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Сегодня около 7.00 в дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что на обочине дороги лежит мертвая женщина. По предварительной информации, видимые телесные повреждения судебно-медицинские эксперты не обнаружили. Также правоохранители не нашли документов, которые бы удостоверяли личность потерпевшей.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Сведения о событии зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Днепровского управления полиции, начато уголовное производство.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве 23-летний парень повесился в подъезде многоэтажки.