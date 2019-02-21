На Житомирщине будут судить учителя, избившего второклассника

По данным прокуратуры, причиной избиения стало поведение ученика, который нагнулся поднять свою ручку, которая упала и закатилась под парту. Поэтому учитель схватил ребенка за волосы и ударил в висок.

В Житомирской области вчера передано в суд дело учителя иностранного языка, который во время урока ударил второклассника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, досудебное расследование в уголовном производстве по факту причинения побоев школьнику учителем одной из общеобразовательных школ города Малина завершено.

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На сегодняшний день местной прокуратурой по уголовному производству, начатому по части 1 статьи 126 (умышленное нанесение удара, побоев, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений) УК Украины, утвержден обвинительный акт и направлен в суд для рассмотрения по существу.

В ходе досудебного расследования установлено, что учитель иностранного языка во время проведения урока во втором классе, в присутствии других детей, нанес побои ученику.

«Причиной, которая так разозлила 61-летнего педагога, стало поведение ученика: мальчик нагнулся поднять свою ручку, которая упала и закатилась под парту. Долго не раздумывая, учитель схватил ребенка за волосы и ударил в висок», - говорится в сообщении.

Дело будет рассматривать Малинский районный суд.

Ранее в одной из школ Оболонского района Киева отец школьника жестоко избил учителя физкультуры.