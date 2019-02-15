В Запорожье суд отпустил подозреваемого в расстреле предпринимателя на поруки скандального нардепа

Этим народным депутатом является Владимир Парасюк.

Полиция задержала одного из подозреваемых в расстреле предпринимателя и его водителя, который произошел в Запорожье в мае прошлого года.

Но суд освободил задержанного из-под стражи, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

Аброськин напомнил, что 23 мая 2018 года двое неизвестных расстреляли из автоматов автомобиль на Каширском шоссе в Запорожье. В машине находились бизнесмен и его водитель. Предприниматель получил пулевое ранение. Нападавшие скрылись на мотоцикле, оставив оружие.

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Полиция долгое время разыскивала преступников и, наконец, 14 февраля задержала одного из подозреваемых. Аброськин отмечает, что правоохранители имеют обоснованные доказательства его непосредственного участия в нападении.

Но на следующий день, 15 февраля, Орджоникидзевский районный суд Запорожья освободил подозреваемого под личное поручительство народного депутата Владимира Парасюка.

"Вопрос, а нужно ли в дальнейшем устанавливать и искать других причастных к этому преступлению?", – написал первый заместитель председателя Нацполиции.

Как рассказал Украинской правде пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало, этот народный депутат объяснил свое решением тем, что задержанный, как и он, является участником АТО.

Источники УП подтверждают, что этим народным депутатом является Владимир Парасюк.