На Хмельнитчине задержали мошенника, который обманул жертву на 1,5 миллиона гривень

Во время обыска у злоумышленника нашли поддельное удостоверение работника СБУ.

На Хмельнитчине полицейские задержали мошенника, который обманул 29-летнего днепрянина на полтора миллиона гривень.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции, злоумышленник пообещал продать жителю Днепра 100 ящиков сигарет по выгодной цене. Но, получив деньги, продавец исчез, так и не предоставив обещанного товара.

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"Житель Днепра сразу обратился за помощью в полицию, и правоохранители за несколько дней установили личность мошенника. Им оказался 28-летний хмельнитчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за вымогательство", - говорится в сообщении.

Во время обыска в квартире злоумышленника обнаружили деньги, 6 мобильных телефонов, несколько банковских карт разных банков, стартовый пистолет и поддельное удостоверение сотрудника Службы безопасности Украины.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины (мошенничество). Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

"Сейчас сотрудники полиции выясняют, сколько еще людей пострадало от рук мошенника, поскольку у него изъяли тетрадь с записями об обманутых гражданах. Выяснилось, что среди пострадавших есть даже действующие сотрудники правоохранительных органов", - добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в Днепре поймали банду мошенников, которые обманули сотни украинцев.