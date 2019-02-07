На Тернопольщине пенсионерку хотят засудить за незаконную субсидию

Правоохранители установили, что 67-летняя женщина скрыла сведения о приобретении недвижимости.

Правоохранители открыли уголовное производство против жительницы села Лазаревка Тернопольской области, которая внесла ложные данные в декларацию о доходах и получила свыше 20 тысяч гривень субсидии.

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Как сообщается на сайте Нацполиции Тернопольской области, правоохранители установили, что 67-летняя пенсионерка скрыла сведения о приобретении объекта недвижимости.

«Пенсионерка, видимо, рассчитывала, что никто не узнает о покупке квартиры, ведь жилье она приобрела в Ивано-Франковске», - говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований и квалифицированно частью 1 статьи 190 УКУ. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины сократил до одного месяца максимальный период просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг для назначения субсидий.