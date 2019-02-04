В Николаеве молодой мужчина умер после выпитой в кафе рюмки водки

Никаких следов, которые свидетельствовали бы о насильственном характере смерти, не обнаружили.

В Николаеве в туалете одного из кафе умер посетитель после того, как выпил рюмку водки

Об этом сообщило издание Новости-N.

Инцидент произошел вечером в субботу, 2 февраля, в кафетерии «Трактир», расположенном на пересечении улиц Скороходова и Малой Морской.

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По словам продавщицы кафетерия, вечером в кафе зашел молодой мужчина лет тридцати и попросил налить ему 100 граммов водки. Выпив спиртное, он пошел в туалет заведения. Спустя двадцать минут женщина попробовала открыть дверь туалета, но та была заперта изнутри. Взломав двери, на полу в туалете продавщица кафетерия обнаружила мужчину без признаков жизни.

На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции, а затем и следственно-оперативная группа Заводского райотдела полиции. Эксперт при внешнем осмотре никаких следов, которые свидетельствовали бы о насильственном характере смерти, не обнаружил.

Местные жители утверждают, что умершему около 30 лет, он проживал на ул. Даля. Зовут его Виктор, однако больше в микрорайоне он известен по кличке Казак.