Трагедия произошла на расстоянии 50 м от берега напротив одного из домов на ул. Садовой, что в Дарницком районе.

В Киеве на Днепре под лед провалился и утонул рыбак.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

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Отмечается, что 26 января в 10:33 в оперативно-координационный центр поступил звонок от очевидцев, которые сообщили, что на р. Днепр на расстоянии 50 м от берега напротив одного из домов на ул. Садовой, что в Дарницком районе, под лед провалился рыбак.

«На место происшествия прибыл аварийно-спасательный отряд специального назначения. С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали тело мужчины без признаков жизни. По словам очевидцев, мужчине хотели помочь случайные прохожие, однако, через тонкий лед не удалось подобраться к месту провала», - говорится в сообщении.

Обстоятельствами трагедии занимаются правоохранители.