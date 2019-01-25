Избиение журналистов в Киеве: стало известно имя предполагаемого организатора нападения

По данным журналиста Бочкалы, уроженца Луганска увезли в отделение полиции для процедуры опознания.

Возможный организатор нападения на журналистов в Голосеевском районе Киева - это уроженец Луганска Михаил Богдад, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Об этом сообщил координатор проекта "Стоп коррупции" Роман Бочкала, передает "112 Украина".

Сейчас его везут в Голосеевское отделение полиции, чтобы провести процедуру опознания. Там его ждут пострадавшие.

"Сейчас мне стало известно, что уже задержан организатор этого нападения, его зовут Михаил Богдад, это уроженец Луганска, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас его везут в Голосеевское РОВД, чтобы провести процедуру опознания. Там его ждут пострадавшие, я думаю, они его узнают, так как сразу указывали на него", - заявил Бочкала.

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Бочкала уточнил, что всего нападавших было 15, уже 4 человек опознали.

"Часть из них была в балаклавах, поэтому узнать довольно трудно, но следствие уже имеет определенные оперативные источники, к какой группировке имеют отношение эти лица", - добавил он.

Как сообщалось, в Киеве на "Выдубичах" совершено нападение на съемочную группу "Стоп коррупции". Журналисты, вместе с двумя правозащитниками прибыли на точку, где воруют песок.

Нападавшие разбили машину журналистов, применили газовые баллончики, избили одного из них и забрали сумку с деньгами. Пострадавший, которого доставили в больницу, получил черепно-мозговую травму и ожог слизистой оболочки глаз.