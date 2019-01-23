Больше всего аварий зафиксировано в Киеве - 235.

В Украине с начала суток произошло 851 ДТП, 43 человека пострадали, один погиб.

Читайте такжеИз-за сильного снегопада Киев замер в 9-балльных пробках (карта)

Об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"По состоянию на 17.00 в целом по Украине имеем 851 дорожно-транспортное происшествие, из них 44 с пострадавшими, 43 человека получили травмы, один погиб", - сказал он.

По словам Тракало, "лидерами" по ДТП по состоянию на сейчас является Киев (235 аварий), а также Киевская, Днепропетровская и Харьковская области. "Это, о чем я вам говорю, это нам поступило на линию 102", - отметил Тракало.

"Очевидно, в большинстве случаев ДТП происходили из-за непогоды. Но нельзя сказать, что на 100% это из-за непогоды", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за осложнения погодных условий ограничено движение транспорта на некоторых автодорогах пяти областей.