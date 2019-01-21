Пожар на судах возле Керчи: количество погибших возросло, оба корабля затонули

Судна под флагом Танзании "Кандий" и "Маэстро", что базировались возле Керченского пролива и на которых пылал пожар, затонули.

Количество жертв пожаров на судах под флагом Танзании "Кандий" и "Маэстро", которые базируются возле Керченского пролива, увеличилось по меньшей мере до 14 человек.

Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

В спасательной операции участвует около 10 различных судов.

"Kerch.FM" тоже информирует о 14 погибших. По его данным, без вести пропали пять человек.

"Оба судна "Маэстро" и "Кандий" затонули", – говорится в сообщении.

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На одном из судов произошел взрыв, после чего возник пожар. Пламя перекинулось на другое судно. На борту судна "Кандий" находилось 17 человек, девять из них – граждане Турции, восемь – граждане Индии. На борту судна "Маэстро" было 14 человек: семеро граждан Турции и семеро граждан Индии. По предварительным данным, россиян среди членов экипажа нет.

Kerch.FM сообщает, что по состоянию на 21.20 по московскому времени (20.20 мск) спасательные суда подняли 12 живых людей и шесть тел погибших. Еще четыре тела остаются в воде.

По имеющимся данным, пожар начался во время перекачки горючего.