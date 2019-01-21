Возле Керченского пролива горят два судна: люди в воде, идет спасательная операция (фото)

Предположительно, произошел взрыв на одном из судов под флагом Танзании, потом огонь перекинулся на другое судно.

Два судна под флагом Танзании горят в районе Керченского пролива, на одном из них, по предварительным данным, произошел взрыв.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота.

"Предположительно, произошел взрыв [на одном из судов]. Потом огонь перекинулся на другое судно. Подходит спасательный буксир", - сказал собеседник агентства.

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В Росморречфлоте сообщили, что на борту судна "Кандий" находились 17 человек, из них девять - граждане Турции, восемь - граждане Индии. На борту судна "Маэстро" находились 14 человек, в том числе семь граждан Турции и семь граждан Индии.

Как сообщил ТАСС в понедельник директор "Крымских морских портов" Алексей Волков, происшествие не влияет на судоходство по Керчь-Еникальскому каналу.

В Морском спасательно-координационном центре Новороссийска сообщили, что к спасению членов команд горящих в судах привлечено около 10 кораблей.

"Спасательная операция идет. Два парохода горят, люди в воде. Восемь-десять судов привлечено к спасательной операции. Это якорная стоянка", - сказал собеседник агентства.

В Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы ТАСС пояснили, что идет спасение людей, пострадавших, по последним данным, нет.