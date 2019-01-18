Верховный суд признал законным отстранение судьи Голосеевского райсуда Киева Новака от правосудия

Большая палата Верховного суда удовлетворила апелляционную жалобу руководителя САП Назара Холодницкого об отстранении судьи Голосеевского райсуда Киева Андрея Новака, который обвиняется в получении взятки в размере 8 тыс. долл.

Верховный суд признал законным отстранение судьи Голосеевского райсуда Киева Андрея Новака от правосудия. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Отмечается, что Большой палатой Верховного суда удовлетворена апелляционная жалоба руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого и отменено решение Кассационного административного суда Верховного суда от 5 сентября 2018 года о признании противоправным отстранения судьи Новака.

Таким образом, Большой палатой Верховного суда отказано в удовлетворении иска судьи и признано законным решение Высшего совета правосудия от 25 июня 2018 года об отстранении его от правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности за получение неправомерной выгоды.

Напомним, прокурорами САП осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении действующего и бывшего судей Голосеевского районного суда г. Киева по факту получения неправомерной выгоды.

По ходатайству прокурора еще 25 апреля прошлого года ВСП дано согласие на содержание судьи Новака под стражей. 2 мая ВСП отстранен судья от правосудия. 25 июня ВСП продолжил срок отстранения.

10 октября прокурорами САП обвинительный акт в отношении действующего и бывшего судей Голосеевского районного суда Киева направлен в суд для рассмотрения по существу. В настоящее время дело находится на рассмотрении Соломенского районного суда Киева.

По ходатайству САП Высшим советом правосудия 13 ноября судья Новак отстранен от правосудия до вступления в законную силу приговором суда или закрытия уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2018 года, по данным НАБУ, судья Новак вымогал и получил от посредника деньги за удовольствие гражданского иска в пользу истца о восстановлении его на работе и выплате ему компенсации в размере 1,5 млн грн. Свои «услуги» Новак оценил в 8 тыс. долларов, которые передавались ему тремя траншами. Судью задержали в момент передачи последней суммы.