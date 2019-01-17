Вблизи Львова спасатели несколько часов тушили пожар на маслозаводе

Огнем уничтожено 40 тонн семян подсолнечника, повреждены металлическая сушка, цепной конвейер, резервуар для хранения готовой продукции.

Вблизи Львова около сотни спасателей в течение нескольких часов тушили пожар на маслозаводе.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области, 16 января в 17:26 поступило сообщение о пожаре на ул. Шашкевича в селе Ставчаны Пустомытовского района.

Пожар возник на территории предприятия по производству подсолнечного масла в металлической сушке с семенами подсолнечника. На место происшествия были направлены подразделения ГСЧС во Львовской области по повышенному номеру вызова.

Как отмечается в сообщении, пожарным удалось предотвратить распространение пламени на расположенное рядом технологическое оборудование, спасти элеватор и 10 емкостей для хранения готовой продукции.

Пожар ликвидирован в 21:17 силами 8-ми звеньев газодымозащитной службы. Огнем уничтожено 40 т семян подсолнечника, повреждены металлическая сушка, цепной конвейер, резервуар для хранения готовой продукции на площади 60 кв. м.

К ликвидации пожара привлекли 16 единиц спецтехники и 96 спасателей.

Обстоятельства возникновения пожара, причина возгорания и сумма ущерба устанавливаются.

В результате происшествия никто не пострадал.