Во Львове из-за отравления угарным газом погибли двое туристов, еще двоих госпитализировали

Четверо молодых людей заселились в квартиру вчера вечером. Утром одной из пар стало плохо, и они вызвали "скорую". Тела двух других - парня и девушки - были обнаружены в соседней комнате.

В центре Львова в арендованной квартире от отравления угарным газом погибли двое туристов из Киева, еще двое госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, трагедия произошла в квартире в центре города на улице Дорошенко, которую арендовали туристы из Киева.

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«11 января около 11.30 в полицию поступило сообщение от врачей о том, что, прибыв на вызов, они обнаружили в квартире на улице Дорошенко во Львове тела девушки и парня без признаков жизни», - информируют в полиции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Полицейские предварительно установили, что вчера, 10 января, около 21.00 в квартиру заселились четверо молодых людей - две девушки и двое парней, которые приехали во Львов из Киева. Утром одной из пар стало плохо, и они вызвали «скорую». Медики госпитализировали их с диагнозом «отравление угарным газом средней тяжести». Тела двух других - парня и девушки в возрасте 21 год без признаков жизни были обнаружены в соседней комнате. Причина смерти будет установлена после экспертизы», - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области в результате отравления угарным газом в частном жилом доме в больницу доставлены семь членов одной семьи, среди которых четверо детей.