На замгендиректора "Харьковоблэнерго" напали неизвестные, пострадавший в реанимации – СМИ

Мужчину ударили кирпичом по голове и пытались добить ножом.

В Харькове двое неизвестных злоумышленников совершили покушение на заместителя генерального директора по экономике и инвестициям компании «Харьковоблэнерго» Дмитрия Исаева. Пострадавший в данный момент находится в реанимации.

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Эту информацию УНИАН подтвердили в пресс-службе «Харьковоблэнерго».

По данным пресс-службы, покушение произошло в субботу, 12 января.

Двое злоумышленников в масках напали на мужчину, когда он вышел из лифта своего дома. Один из нападавших ударил его по голове кирпичом, другой – нанес несколько ударов ножом. Нападавшие скрылись.

Как сообщает "Depo.Харьков", ссылаясь на источник, 12 января в 17:40 в Немышлянский отдел полиции Харькова поступило сообщение от дежурной медсестры городской больницы №17 о доставленном мужчине с многочисленными ножевыми ранениями. Правоохранители установили личность потерпевшего.

Жена пострадавшего рассказала, что мужчина приехал к дому около 16:20, позвонил ей и зашел в подъезд. Там на него совершили нападение. Деньги и ценные вещи неизвестные забрать не пытались.

С места преступления изъяты вещественные доказательства – нож и кирпич, которыми били мужчину.

Сейчас Исаев прооперирован, находится в реанимационном отделении больницы. У него диагностировали перелом костей темени и многочисленные колото-резаные раны туловища.

Сведения о происшествии внесены в ЕРДР с квалификацией "законченное покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области в результате столкновения микроавтобуса и легковушки четверо человек погибли, еще 11 госпитализированы.