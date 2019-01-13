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В центре Днепра грузовик протаранил трамвай - пострадала женщина

14:24, 13 января 2019
Происшествия
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У грузового автомобиля отказали тормоза / фото "Днепроград"

Об этом сообщает местное издание "Днепроград".

Инцидент произошел на перекрестке ул. Святослава Храброго и ул. Сечевых Стрельцов.

Заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимир Сусленков рассказал, что у грузового автомобиля отказали тормоза, он несся сверху по ул. Сечевых Стрельцов и не мог остановиться. В это время трамвай №5 двигался по ул. Святослава Храброго на зеленый сигнал светофора, когда его догнал грузовик.

фото "Днепроград"

Сейчас на месте происшествия работают коммунальщики.

По данным другого местного издания 056.ua, в результате аварии пострадала женщина, она повредила бедро и ее госпитализировали в городскую больницу №16.

Как сообщал УНИАН, в декабре на Амурском мосту в Днепре у трамвая маршрута № 9 отпало колесо, движение электротранспорта было временно заблокировано.

фото "Днепроград"

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Теги: #Днепр#ДТП