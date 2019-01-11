В центре Киева неизвестные блокировали офис Нацполиции

Правоохранители задержали десять человек.

Группа неизвестных пыталась блокировать офис подразделения Национальной полиции, который находится на улице Большая Васильковская в Киеве.

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Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook.

"Неизвестные лица препятствовали доступу правоохранителей к рабочим местам, а, следовательно, десять человек доставили в управление полиции. В настоящее время ситуация возле офисного помещения спокойна", – подчеркнули в пресс-службе.

Полицейские уточняют информацию о пострадавших.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Одного мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.