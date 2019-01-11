В центре Киева неизвестные блокировали офис Нацполиции
Группа неизвестных пыталась блокировать офис подразделения Национальной полиции, который находится на улице Большая Васильковская в Киеве.
Читайте такжеВ Киеве избили авиаконструктора завода "Антонов" Ковальского (видео)
Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в Facebook.
"Неизвестные лица препятствовали доступу правоохранителей к рабочим местам, а, следовательно, десять человек доставили в управление полиции. В настоящее время ситуация возле офисного помещения спокойна", – подчеркнули в пресс-службе.
Полицейские уточняют информацию о пострадавших.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Одного мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.