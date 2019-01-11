"Побило людей": в оккупированной Макеевке произошло ЧП (фото, видео)

Причиной стал большой слой снега, скопившийся на покрытии.

В пятницу, 11 января, на Красном рынке оккупированной Макеевки рухнул один из крытых торговых рядов.

Сообщается, что конструкции не выдержали тяжести снега. Об этом стало известно из сообщений в соцсетях местных жителей.

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Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших, информации о погибших на данный момент нет.

Как пишет в Twitter блогер Necro Mancer, на Красном рынке упал каркас, крыша. "Побило людей. Ноги, руки поломаны. Приехало МЧС, пожарные. Рынок перекрыт", - говорится в сообщении. По его словам, пострадали три человека.