"Побило людей": в оккупированной Макеевке произошло ЧП (фото, видео)
В пятницу, 11 января, на Красном рынке оккупированной Макеевки рухнул один из крытых торговых рядов.
Сообщается, что конструкции не выдержали тяжести снега. Об этом стало известно из сообщений в соцсетях местных жителей.
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Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших, информации о погибших на данный момент нет.
Как пишет в Twitter блогер Necro Mancer, на Красном рынке упал каркас, крыша. "Побило людей. Ноги, руки поломаны. Приехало МЧС, пожарные. Рынок перекрыт", - говорится в сообщении. По его словам, пострадали три человека.
#Макеевка: "На Красном рынке упал каркас, крыша. Побило людей. Ноги, руки поломаны. Приехало МЧС, пожарные. Рынок перекрыт".— Necro Mancer (@666_mancer) 11 января 2019 г.
- длинный открытый торговый ряд,от менял до остановки который
- весь ряд обрушило там где флаги продавали, носки
- пострадали 3челhttps://t.co/LC4hbBbWBDpic.twitter.com/Q07eKOtUGj