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"Побило людей": в оккупированной Макеевке произошло ЧП (фото, видео)

14:43, 11 января 2019
Происшествия
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В пятницу, 11 января, на Красном рынке оккупированной Макеевки рухнул один из крытых торговых рядов.

Сообщается, что конструкции не выдержали тяжести снега. Об этом стало известно из сообщений в соцсетях местных жителей.

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Очевидцы сообщают о нескольких пострадавших, информации о погибших на данный момент нет.

Как пишет в Twitter блогер Necro Mancer, на Красном рынке упал каркас, крыша. "Побило людей. Ноги, руки поломаны. Приехало МЧС, пожарные. Рынок перекрыт", - говорится в сообщении. По его словам, пострадали три человека.

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Теги: #ситуация в Макеевке#Макеевка