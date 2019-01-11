В ДТП на дорогах Украины погибло меньше всего людей за последние 12 лет (инфографика)

В течение последних 12 лет на дорогах Украины наблюдается тенденция к уменьшению количества ДТП, а также погибших и пострадавших в результате аварий.

В течение 2018 года в Украине произошло 150 тысяч 120 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 3 тысячи 350 людей.

Об этом свидетельствуют данные Патрульной полиции Украины, опубликованные на странице в Facebook.

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Из общего количества аварий на дорогах в 2018 году 24 тысячи 294 ДТП были с пострадавшими. В результате аварий травмировано 30 тысяч 884 человека.

"В 2018 году, в сравнении с предыдущим годом, на дорогах Украины произошло на 12406 меньше зарегистрированных ДТП (7,6% снижение); на 2926 меньше ДТП с пострадавшими (10,7% снижение); на 3793 меньше было травмировано людей (10,9% снижения); на 82 человека меньше погибло (2,4% снижение)", - говорится в сообщении.

Согласно обнародованной статистике, за период 2006-2018 лет на дорогах Украины наблюдается тенденция к уменьшению количества ДТП, а также погибших и пострадавших в результате аварий.

Напомним, в Польше в результате дорожно-транспортного происшествия погибли корреспондент УНИАН Роман Кисиль и его мать.