В Мариуполе нашли повешенной сотрудницу полиции - СМИ
12:44, 10 января 2019Происшествия
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Инцидент расследуется как самоубийство.
В Донецкой области повесилась майор полиции / Mediakritika.by
В Мариуполе в собственной квартире была найдена повешенной майор полиции, оперуполномоченная Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.
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Как сообщает mrpl.city, ссылаясь на собственные источники, тело женщины обнаружили около 20:00 9 января. По предварительным данным, она покончила жизнь самоубийством. В ГУ НП Донецкой области информацию журналистам подтвердили.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой «самоубийство».
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