Трагедия в Одесской области: мужчина задушил жену и 10-летнюю дочь, после чего покончил с собой (видео)

Тела обнаружены в ночь на 10 января. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

В городе Беляевка Одесской области мужчина задушил жену и 10-летнюю дочь, после чего совершил самоубийство.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в своей квартире обнаружены тела хозяина, его жены и 10-летней дочери.

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Предварительно установлено, что 37-летний мужчина задушил свою 43-летнюю жену и дочь, после чего покончил с собой.

Сейчас на месте работают полицейские местного отдела полиции, работники Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сотрудники следственного управления, эксперты и кинологи. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнил УНИАН представитель главка, тела обнаружены в ночь на 10 января.

Ранее в Виннице полиция задержала 30-летнего местного жителя по подозрению в убийстве своей семьи.