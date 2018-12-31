Новый год в темноте: в Тернополе из-за аварии обесточен центр города

По предварительным прогнозам, специалистам удастся восстановить электроснабжение до 23:00

В Тернополе накануне Нового года из-за аварии обесточена часть центра города. Читайте такжеПять тысяч человек остаются без света в Днепропетровской области (видео) Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, сейчас без электроснабжения находятся улица Князя Острожского, Митрополита Шептицкого, Медовая, С.Стадниковой, Микулинецкая, Оболоня, Танцорова, Госпитальная, Гаевая, Липовая, Фестивальная, Молодежная, Богатая, Микулинецкая-боковая и др. Аварийные бригады работают, чтобы восстановить электроснабжение. По предварительным прогнозам, энергетикам удастся восстановить электроснабжение до 23:00.

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