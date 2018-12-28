В Киеве во время движения на автомобиль упал столб (фото, видео)
18:38, 28 декабря 2018Происшествия
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Автомобиль получил сильные механические повреждения, однако в результате происшествия никто не пострадал.
В Киеве на Куреневке на автомобиль упал столб / фото dtp.kiev.ua
В Киеве в районе Куреневского рынка на автомобиль KIA, который двигался по проезжей части, упал столб.
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Как сообщается в группе dtp.kiev.ua, автомобиль получил сильные механические повреждения, однако в результате происшествия никто не пострадал.
"Серьезное ЧП в Киеве на Куреневке. Во время движения на легковой автомобиль упал столб. Чудом обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
С группе "Киев оперативный" также сообщается, что из-за происшествия движение в сторону площади Тараса Шевченко остановилось. Водителям советуют объезжать данный участок.
Как сообщал УНИАН, 24 декабря в Международном аэропорту Борисполь в зале терминала упала большая новогодняя елка.
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