"ЧП года": в аэропорту "Борисполь" рухнула огромная новогодняя ель (фото)
09:42, 24 декабря 2018Курьёзы
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Ель была полностью наряжена и украшена новогодними игрушками.
Ель рухнула в зале терминала / dtp.kiev.ua
В Международном аэропорту Борисполь в зале терминала упала большая новогодняя елка.
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Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.
"Масштабное авиационное происшествие в... аэропорте Борисполь: грохнулась красивая новогодняя ель", - гласит подпись к фото.
Как сообщал УНИАН, в Киеве зажгли главную елку Украины. В этом году 25-метровая елка украшена более 1,5 тыс. игрушек и 3 км гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного белого цвета, некоторые из которых имеют форму кристаллов.
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