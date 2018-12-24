"ЧП года": в аэропорту "Борисполь" рухнула огромная новогодняя ель (фото)

Ель была полностью наряжена и украшена новогодними игрушками.

В Международном аэропорту Борисполь в зале терминала упала большая новогодняя елка.

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Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook.

"Масштабное авиационное происшествие в... аэропорте Борисполь: грохнулась красивая новогодняя ель", - гласит подпись к фото.

Как сообщал УНИАН, в Киеве зажгли главную елку Украины. В этом году 25-метровая елка украшена более 1,5 тыс. игрушек и 3 км гирлянд с тысячами ярких фонариков холодного белого цвета, некоторые из которых имеют форму кристаллов.