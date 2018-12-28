В Киеве мужчина покусал полицейского, ему грозит до 5 лет тюрьмы

Мужчина таким образом пытался вызволить из полицейского участка своего товарища, которого задержали за кражу.

В Голосеевском отделении полиции Киева мужчина покусал полицейского, заступаясь за своего товарища, которого задержали за кражу.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, во время документального оформления события в помещение управления забежал неизвестный, который начал требовать отпустить товарища, нецензурно ругаться и угрожать правоохранителям. Мужчина сначала схватился за оружие правоохранителя, а затем укусил его за руку.

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"В результате мужчина схватился руками за огнестрельное оружие одного из полицейских. А следовательно правоохранители задержали правонарушителя, однако он оказал сопротивление и укусил за руку патрульного",- рассказал старший следователь Голосеевского управления полиции Олег Самойлик.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК. Выяснилось, что 26-летний злоумышленник ранее уже был судим за хулиганство.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в октябре во Львове водитель пытался проглотить документы и укусил полицейского.