В центре Одессы на глазах у детей подрались два Деда Мороза (видео)

Один из Дедов Морозов пожаловался в департамент муниципальной безопасности на неадекватного коллегу.

На улице Дерибасовской в центре Одессе на глазах у детей подрались два Деда мороза.

Один из них даже сбросил костюмированный костюм, чтобы комфортнее было давать пинков другому, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеПакетик со жвачкой спровоцировал драку между любителями классической музыки

Как пишут свидетели в соцсетях, большего Деда Мороза зовут Тимур. Пока он фотографировался с девочкой под елкой, подбежал младший Дед Мороз по имени Мустафа и приказал "валить с места".

На глазах у зрителей завязалась драка. В конце концов один из дедов морозов пожаловался в департамент муниципальной безопасности на неадекватного коллегу, а в придачу еще и на Снегурочку.

Напомним, на конкурсе красоты Miss BumBum 2018 в Бразилии, где выбирают обладательницу самых красивых ягодиц, произошла драка между участницами. Одна из девушек сорвала с победительницы наградную ленту и надела ее на себя. Она кричала, что конкурс представляет собой фарс, и что победительница увеличила свои ягодицы хирургическим путем.