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Пассажирский поезд Рахов-Киев несколько часов простоял в поле, так как ремонтники забыли на путях оборудование

07:44, 24 декабря 2018
Происшествия
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Поезд 358Л должен был приехать в Киев в 06:34 / фото facebook/Ukrzaliznytsia

Об этом "Громадському" сообщила журналистка Ульяна Бойчук.

"С восьми часов просто стоим в поле. Я звонила на горячую линию "Укрзализныци", но там сказали, что ответ на жалобу надо ждать 14 дней", - рассказала журналистка.

Железнодорожники сообщили, что поезд не может проехать, ведь ремонтная бригада не забрала с путей оборудование.  

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"В поезде работает туалет, вода и тепло. Люди спят. В соседнем купе слышала, как мать сказала ребенку: "Не ешь все бутерброды, потому что неизвестно, сколько еще стоять будем", - рассказала Бойчук.

Проводница в одном из вагонов посоветовала тем, кто опаздывает, по прибытию на вокзал Киева, обратиться к дежурному.

Поезд 358Л должен был приехать в Киев в 06:34.

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця" назначила еще 16 дополнительных поездов на зимние праздники.

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Теги: #поезд#Укрзализныця