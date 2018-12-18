"Укрзализныця" назначила еще 16 дополнительных поездов на зимние праздники

Продажа билетов на 23 дополнительных поезда, которые совершат более 180 рейсов в период зимних праздников, уже открыта.

Акционерная компания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников, помимо ранее назначенных 7 дополнительных поездов, назначила еще 16 поездов.

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Как сообщила пресс-служба компании, уже открыта продажа билетов на 23 дополнительных поезда, которые совершат более 180 рейсов в период зимних праздников.

"Традиционно самыми популярными зимними направлениями являются Львов, Закарпатье и Прикарпатье, поэтому большинство поездов будут курсировать именно на запад страны. Работа по назначению дополнительных поездов продолжается", - подчеркнули в пресс-службе.

В частности, в западном направлении будут курсировать следующие дополнительные поезда: № 181/182 Киев – Львов, который будет отправляться из Киева 22, 23, 26, 27, 30, 31 декабря, 5, 6, 9, 10, 13, 14 января, обратно - 21, 22, 25, 26, 29, 30 декабря 4, 5, 8, 9, 12, 13 января; № 191/192 Киев – Львов, который будет отправляться из столицы 23, 25, 28-31 декабря, 2-6, 8-12 января, обратно - 23, 25, 28-30 декабря, 1-5, 7-13 января; № 217/218 Киев – Львов, который будет отправляться из столицы 22-27 декабря, обратно 23-28 декабря; № 197/198 Киев – Ковель, который будет отправляться из Киева 23, 25, 29, 31 декабря, 5, 6, 9, 13 января, обратно 23, 25, 29 декабря, 1, 5, 7, 9, 13 января; № 207/208 Киев – Ужгород, который будет отправляться из Киева 22, 24 декабря, обратно - 23, 25 декабря; № 235/236 Киев – Ужгород, который будет отправляться из столицы 24, 26 декабря, обратно - 23, 25, 27 декабря; № 249/231/250 Киев – Ивано-Франковск - Черновцы - Киев (отправление из Киева 2, 4, 7 января 2019, обратно 3 и 8 января); № 258/227 Одесса – Ужгород (отправление из Одессы 22, 24, 26 декабря, обратно 25 декабря).

Кроме того, компания назначила следующие дополнительные поезда: № 161/162 Киев - Николаев (отправление из столицы 21, 23, 25, 27, 29 декабря, 3, 5, 9, 13 января, обратно - 22, 24, 26, 28 декабря, 2, 4, 8, 12 января); № 179/180 Киев – Днепр (отправление из Киева 23, 25, 29, 30, 31 декабря, 5, 8, 12 января, обратно - 23, 25, 29, 30 декабря, 1, 5, 8, 12 января); № 275/276 Киев - Кривой Рог (отправление из Киева 10 января, обратно 28 декабря); № 205/206 Покровск - Харьков (отправление из Покровска и Харькова 22, 25, 28, 29, 30 декабря, 2, 4, 5, 8, 12, 13 января.

Кроме того, в период праздников будут курсировать дополнительные поезда № 111/112 Харьков – Львов, № 670/669 Кременчуг – Бахмач, № 781/782/774/773 Черкассы - Киев – Шостка, № 797/798 Харьков – Запорожье.

Также госкомпания назначила на период праздников дополнительные рейсы скоростных поездов: № 720/719 Киев - Харьков (отправление из Киева 25 января, 1, 8 января, обратно 26 декабря, 2, 9 января); № 736/735 Киев - Запорожье (отправление из Киева и Запорожья 22, 25, 29 декабря, 1, 5, 8, 12 января.

Кроме того, "Укрзализныця" продлила маршруты следования следующих поездов: № 43/44 Ивано-Франковск - Днепр, ежедневный поезд с отправлением из Ивано-Франковска с 27 декабря по 8 января, обратно с 29 декабря по 10 января; № 72/71 Запорожье - Ужгород, ежедневный поезд с отправлением из Запорожья с 27 декабря по 9 января, обратно с 29 декабря по 11 января; № 76/75 Кривой Рог - Ужгород, ежедневный поезд с отправлением из Кривого Рога с 27 декабря по 8 января, обратно с 29 декабря по 10 января; № 243/244 Киев - Ивано-Франковск, Ворохта - Сумы отправлением из Киева 28 декабря, 1, 5, 9 декабря, обратно 31 декабря, 4, 8, 10 января, отправлением из Сум 30 декабря, 3, 7 января, обратно 29 декабря 2, 6 января; № 779/780 Сумы - Винница, отправлением из Сум и Винницы 25, 28, 31 декабря, 1, 4, 7, 8 января.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах и в онлайн-системе продажи билетов.

Также сообщается, что в течение новогодних и рождественских праздников "Укрзализныця" планирует перевезти 1426 детских групп численностью 75,5 тысячи человек.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 7 дополнительных поездов на зимние праздники, соединяющие Киев с Николаевом, Львовом и Запорожьем, Харьков с Покровском и Запорожьем, Кременчуг с Бахмачем.

В целом, "Укрзализныця" планирует назначить около 30 дополнительных поездов на зимние праздники.