В Киеве пьяный полицейский отобрал у 12-летней девочки мобильный телефон

Разбойное нападение, в котором принимал участие еще один человек, произошло вчера вечером в одном из столичных скверов.

В одном из скверов столицы сержант полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве в состоянии алкогольного опьянения отобрал у 12-летней девочки мобильный телефон.

Как говорится в сообщении пресс-службы Государственного бюро расследований, в разбойном нападении, совершенном 20 декабря около 18:00, участвовал еще один человек.

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Обстоятельства нападения расследуют следователи территориального управления ГБР в Киеве.

"Во время совершения преступления правоохранитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины. Досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия и готовится объявления подозрения по ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой)", - сообщили в ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.