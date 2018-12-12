Опубликовано видео, как воры в Киеве нагло средь бела дня грабят людей

В Facebook опубликованы фото преступников вместе с описанием схемы их работы.

Шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий рассказал, как его друга 11 декабря средь бела дня ограбили в столичном ТЦ "Глобус" в ресторане "Песто".

Заявление, как пишет Ганницкий на своей странице в Facebook, его товарищ написал. Также он опубликовал в соцсети видео ограбления и фото преступников вместе с описанием схемы их работы.

Так, преступники действуют по такой схеме: два человека заходят в кафе в ТЦ и выбирают жертву, садятся за соседний столик с ней. Затем "щипач" постоянно пододвигает стул к жертве, таким образом приучивая "мишень" не реагировать на дискомфорт.

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"Когда начинается работа, сообщник-наблюдатель делает вид, что говорит по телефону - наблюдая за мишенями. Ориентируясь по его мимике, "щипач" не оборачиваясь берет чужую сумку и начинает в ней рыться в поисках денег. Сообщник в это время продолжает следить за жертвами", - рассказал шеф-редактор УНИАН.

Затем, как отметил Ганницкий, сообщник дает сигнал, когда сумку можно вернуть. После этого преступники уходят.

"Обратите внимание - сумка стоит вроде как в "безопасности", не в проходе, между человеком и стеной. Как видите, это не дает вам никаких гарантий", - написал он.

"Ну, а увидев тела со скриншотов вживую - звоните 102. Кстати, если вам они лично знакомы - маякуйте. Пострадавший в долгу не останется", - добавил шеф-редактор УНИАН.

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